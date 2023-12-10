На Полтавщині витягли з колодязя жінку

Жінка впала у криницю.

У Полтавській області надзвичайники витягли з колодязя жінку. Як розповіли у ДСНС, у неділю 10 грудня зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у смт Нові Санжари жінка впала в колодязь.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою рятувального спорядження спустилися в колодязь та підняли жінку на поверхню.

Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги.

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