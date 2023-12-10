Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з Віктором Орбаном: відео

Про що саме був діалог невідомо.

Президент України Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідне відео зʼявилося на Youtube-каналі Сенату Аргентини.

Про що саме був діалог невідомо.

Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового Президента Аргентини.

Як ми раніше повідомляли, також Президент України зустрівся з Прем’єром Республіки Кабо-Верде та провів телефонну розмову в Аргентині з Еммануелем Макроном. Крім того, у Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Також Зеленський опублікував відео з інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі.

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