Зеленський опублікував відео з інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі

Президент висловив впевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

У неділю, 10 грудня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового Президента Аргентини.

«Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами.

Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься», - написав Володимир Зеленський.

Як ми раніше повідомляли, також Президент України зустрівся з Прем’єром Республіки Кабо-Верде та провів телефонну розмову в Аргентині з Еммануелем Макроном. Крім того, у Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

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