МКІП формує робочу групу з розроблення закону про музичну індустрію

Як результат, до Верховної Ради мають подати проєкт закону про музичну індустрію.

Джерело фото: mcip.gov.ua

МКІП формує робочу групу зі створення закону про музичну індустрію, куди крім представників закладів культури увійдуть також народні депутати та представники музичної індустрії.

Як пишуть у Міністерстві культури та інформаційної політики України, про це йшлося під час профільної дискусії в межах Форуму музичної індустрії Kyiv Music Days.

«Для МКІП важливо захистити права глядача, як споживача культурних послуг. Ми хотіли б, щоб він отримав зручний сервіс. Щоб після того, як був придбаний квиток, споживач чітко знав, що його чекає, якщо захід скасували чи перенесли, у якому випадку він може отримати компенсацію. Водночас вся ця історія має бути прозорою і зрозумілою для всіх учасників ринку», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Учасники дискусії обговорили питання, що стосуються:

квиткової інструкції, повернення коштів за перенесену або скасовану подію;

виплати авторських винагород українським музикантам;

єдиного податкового поля для всіх гравців індустрії;

тексту закону про музичну індустрію.

Результатом профільних дискусій має бути поданий до Верховної Ради проєкт закону про музичну індустрію. Крім того, має бути поширена інформація про права українських авторів та механізми отримання роялті українськими авторами й артистами. Також має бути затверджена нова інструкція з ведення квиткового господарства. Також індустрія разом з депутатами працюватиме над удосконаленням податкової системи в музичному бізнесі.

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