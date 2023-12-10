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У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

МКІП формує робочу групу з розроблення закону про музичну індустрію

21:20, 10 грудня 2023
Як результат, до Верховної Ради мають подати проєкт закону про музичну індустрію.
МКІП формує робочу групу з розроблення закону про музичну індустрію
Джерело фото: mcip.gov.ua
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МКІП формує робочу групу зі створення закону про музичну індустрію, куди крім представників закладів культури увійдуть також народні депутати та представники музичної індустрії.

Як пишуть у Міністерстві культури та інформаційної політики України, про це йшлося під час профільної дискусії в межах Форуму музичної індустрії Kyiv Music Days.

«Для МКІП важливо захистити права глядача, як споживача культурних послуг. Ми хотіли б, щоб він отримав зручний сервіс. Щоб після того, як був придбаний квиток, споживач чітко знав, що його чекає, якщо захід скасували чи перенесли, у якому випадку він може отримати компенсацію. Водночас вся ця історія має бути прозорою і зрозумілою для всіх учасників ринку», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Учасники дискусії обговорили питання, що стосуються:

  • квиткової інструкції, повернення коштів за перенесену або скасовану подію; 
  • виплати авторських винагород українським музикантам; 
  • єдиного податкового поля для всіх гравців індустрії;
  • тексту закону про музичну індустрію.

Результатом профільних дискусій має бути поданий до Верховної Ради проєкт закону про музичну індустрію. Крім того, має бути поширена інформація про права українських авторів та механізми отримання роялті українськими авторами й артистами. Також має бути затверджена нова інструкція з ведення квиткового господарства. Також індустрія разом з депутатами працюватиме над удосконаленням податкової системи в музичному бізнесі.

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