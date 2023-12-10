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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

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Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В Украине

МКИП формирует рабочую группу по разработке закона о музыкальной индустрии

21:20, 10 декабря 2023
Как результат, в Верховную Раду должны представить проект закона о музыкальной индустрии.
МКИП формирует рабочую группу по разработке закона о музыкальной индустрии
Источник фото: mcip.gov.ua
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МКИП формирует рабочую группу по созданию закона о музыкальной индустрии, в которую кроме представителей учреждений культуры войдут также народные депутаты и представители музыкальной индустрии.

Как пишут в Министерстве культуры и информационной политики Украины, об этом шла речь во время профильной дискуссии в рамках Форума музыкальной индустрии Kyiv Music Days.

«Для МКИП важно защитить права зрителя как потребителя культурных услуг. Мы бы хотели, чтобы он получил удобный сервис. Чтобы после того, как был приобретен билет, потребитель четко знал, что его ждет, если мероприятие отменено или перенесено, в каком случае он может получить компенсацию. В то же время, вся эта история должна быть прозрачной и понятной для всех участников рынка», – сказал в.и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Участники дискуссии обсудили вопросы, касающиеся:

  • билетной инструкции, возврата средств за перенесенное или отмененное событие;
  • выплаты авторских вознаграждений украинским музыкантам;
  • единого налогового поля для всех игроков индустрии;
  • текста закона о музыкальной индустрии.

Результатом профильных дискуссий должен быть представлен в Верховную Раду проект закона о музыкальной индустрии. Кроме того, должна быть распространена информация о правах украинских авторов и механизмах получения роялти украинскими авторами и артистами. Также должна быть утверждена новая инструкция по ведению билетного хозяйства. Также индустрия вместе с депутатами будет работать над усовершенствованием налоговой системы в музыкальном бизнесе.

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