МКИП формирует рабочую группу по разработке закона о музыкальной индустрии

Как результат, в Верховную Раду должны представить проект закона о музыкальной индустрии.

Источник фото: mcip.gov.ua

МКИП формирует рабочую группу по созданию закона о музыкальной индустрии, в которую кроме представителей учреждений культуры войдут также народные депутаты и представители музыкальной индустрии.

Как пишут в Министерстве культуры и информационной политики Украины, об этом шла речь во время профильной дискуссии в рамках Форума музыкальной индустрии Kyiv Music Days.

«Для МКИП важно защитить права зрителя как потребителя культурных услуг. Мы бы хотели, чтобы он получил удобный сервис. Чтобы после того, как был приобретен билет, потребитель четко знал, что его ждет, если мероприятие отменено или перенесено, в каком случае он может получить компенсацию. В то же время, вся эта история должна быть прозрачной и понятной для всех участников рынка», – сказал в.и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Участники дискуссии обсудили вопросы, касающиеся:

билетной инструкции, возврата средств за перенесенное или отмененное событие;

выплаты авторских вознаграждений украинским музыкантам;

единого налогового поля для всех игроков индустрии;

текста закона о музыкальной индустрии.

Результатом профильных дискуссий должен быть представлен в Верховную Раду проект закона о музыкальной индустрии. Кроме того, должна быть распространена информация о правах украинских авторов и механизмах получения роялти украинскими авторами и артистами. Также должна быть утверждена новая инструкция по ведению билетного хозяйства. Также индустрия вместе с депутатами будет работать над усовершенствованием налоговой системы в музыкальном бизнесе.

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