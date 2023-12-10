В этом году в Киеве демонтировали более 25 тысяч незаконных вывесок и рекламных конструкций

Больше всего было убрано вывесок и рекламных средств с фасадов домов – около 16 тысяч.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С начала 2023 года в Киеве демонтировали 25 562 незаконных вывесок и рекламных конструкций. Как пишут в КГГА, больше всего было убрано вывесок и рекламных средств с фасадов домов – около 16 тысяч.

Из частых нарушений, допускаемых владельцами заведений, – перекрытие декоративных элементов фасада, объектов инженерных коммуникаций (сливные и газовые трубы, вытяжки), полное или частичное перекрытие окон.

На втором месте по количеству демонтажа является штендер – выносная конструкция в форме арки или прямоугольника. За 11 месяцев этого года в Киеве убрали 5420 единиц такой рекламы.

Третье место по количеству демонтированных конструкций занимает реклама на заборах. Так, на элементах ограждения демонтировали 2690 рекламных средств. Управление напоминает, что размещение штендеров и рекламы на заборах не предусмотрено действующими правилами.

Кроме того, в городе убирали незаконные наземные конструкции, рекламу с крыш зданий, опор освещения и объектов транспортной инфраструктуры.

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