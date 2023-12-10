На Васильковской и площади Лыбидской будут отделены полосы движения для общественного транспорта

Движение обособленной полосой планируется организовать уже с понедельника, 11 декабря.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, специалисты работают над срочным введением отделенной полосы движения для общественного транспорта на ул. Васильковской и площади Лыбидской.

Движение обособленной полосой планируется организовать уже с понедельника, 11 декабря.

На данный момент, внесены изменения в работу светофорных объектов для предоставления права приоритетного проезда подвижному составу общественного транспорта на ул. Васильковский и просп. Голосеевском.

Как мы писали, от «Теремков» до «Лыбидской» будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Кроме того, в метро Киева рассматривают возможность запуска челночного движения на участке «Демеевская» – «Теремки».

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