Владимир Зеленский прибыл с визитом в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея

Президент прибыл с визитом в Аргентину.

Источник фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с визитом в Аргентину. Об этом сообщает аргентинское издание «La Nacion».

«Одной из важнейших фигур, которые будут присутствовать в воскресенье, 10 декабря, на инаугурации новоизбранного Президента Аргентины Хавьера Милея, является Президент Украины Владимир Зеленский», – отмечает издание.

Также Президент Украины встретился с Премьером Республики Кабо-Верде и провел телефонный разговор в Аргентине с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Зеленский провел встречу с Президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Речь шла об украинской Формуле мира и проведении саммита Украина – Латинская Америка.

Источник фото: lanacion.com.ar

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