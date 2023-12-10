Временные маршруты, которые дублируют движение по закрытому участку киевского метро: подробности о работе транспорта

В Киеве курсируют 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров, дублируя движение по закрытому участку метро.

Движение общественного транспорта в Киеве было перенаправлено из-за ремонтных работ, начавшихся на участке "синей" ветки метро от станции "Теремки" до станции "Лыбедская". В частности, на маршрутах №2-М и №43-К были введены новые временные маршруты для обеспечения перевозки пассажиров. Об этом сообщили в КГГА.

77 автобусов и 20 троллейбусов перевозят пассажиров по этим маршрутам, обеспечивая связь на участке, который временно закрыт для метро. Эти меры направлены на обеспечение нормального передвижения жителей города во время ремонтных работ в метрополитене.

В связи с этим, работают такие временные маршруты:

- Автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр - ст. м. Теремки - ст. м. Лыбедская", обслуживается 77 автобусами с интервалом движения 1 минута.

- Троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - ст. м. Лыбедская", где работают автобусы №43-К "Кибернетический центр - ст. м. Лыбедская", где работают 20 троллейбусов с интервалом в 3 минуты.

Дополнительно, маршрут автобуса №38 был продлен до станции метро "Лыбедская", где работают 5 автобусов с движением каждые 17 минут. На маршруте троллейбуса №50к увеличено количество транспорта - работают 10 троллейбусов с движением каждые 9 минут.

Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного движения общественного транспорта во время ремонтных работ в метрополитене, что помогает жителям города в путешествии и обеспечивает связь на время временного закрытия участка метро.

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