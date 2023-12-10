Тимчасові маршрути, які дублюють рух закритою ділянкою київського метро: подробиці про роботу транспорту

У Києві курсують 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів, дублюючи рух закритою ділянкою метро.

Рух громадського транспорту у Києві було перенаправлено через ремонтні роботи, що розпочалися на ділянці "синьої" гілки метро від станції "Теремки" до станції "Либідська". Зокрема, на маршрутах №2-М та №43-К було запроваджено нові тимчасові маршрути для забезпечення перевезення пасажирів. Про це повідомили в КМДА.

77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за цими маршрутами, забезпечуючи зв'язок на ділянці, яка тимчасово закрита для метро. Ці заходи спрямовані на забезпечення нормального пересування мешканців міста під час ремонтних робіт у метрополітені.

У зв’язку з цим, працюють такі тимчасові маршрути:

Автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр – ст. м. Теремки – ст. м. Либідська", обслуговується 77 автобусами з інтервалом руху 1 хвилина.

Тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. Либідська", де працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хвилини.

Додатково, маршрут автобуса №38 було продовжено до станції метро "Либідська", де працюють 5 автобусів із рухом кожні 17 хвилин. На маршруті тролейбуса №50к збільшено кількість транспорту - працюють 10 тролейбусів із рухом кожні 9 хвилин.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безперебійного руху громадського транспорту під час ремонтних робіт у метрополітені, що допомагає мешканцям міста у подорожуванні та забезпечує зв'язок на час тимчасового закриття ділянки метро.

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