У Карпатах фахівці ДСНС відпрацювали можливі випадки порятунку людей у зимовий період: фото

У Карпатах стартував гірськолижний сезон.

Як розповіли у МВС, гірськолижний сезон у Карпатах лише стартував, а рятувальники Головного управління ДСНС України у Закарпатській області вже напоготові — тренуються надавати допомогу туристам.

Фахівці ДСНС відпрацювали можливі випадки порятунку людей у зимовий період:

Способи евакуації туристів з крісельного підйомника на випадок його аварійної зупинки.

Пошук потерпілого, що потрапив під лавину.

Надання домедичної допомоги постраждалим у горах, їхня евакуація.

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