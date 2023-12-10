В Карпатах специалисты ГСЧС отработали возможные случаи спасения людей в зимний период: фото

В Карпатах стартовал горнолыжный сезон.

Как рассказали в МВД, горнолыжный сезон в Карпатах только стартовал, а спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области уже готовы — тренируются оказывать помощь туристам.

Специалисты ГСЧС отработали возможные случаи спасения людей в зимний период:

Способы эвакуации туристов из кресельного подъемника в случае его аварийной остановки.

Поиск пострадавшего, попавшего под лавину.

Оказание домедицинской помощи пострадавшим в горах, их эвакуация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.