Спеша водитель проигнорировал красный свет светофора: чем все закончилось

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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В Украине

Спеша водитель проигнорировал красный свет светофора: чем все закончилось

23:31, 10 декабря 2023
Водитель нарушил ПДД, за что его остановили правоохранители и провели профилактическую беседу.
Спеша водитель проигнорировал красный свет светофора: чем все закончилось
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В Оболонском районе столицы полицейские обнаружили водителя автомобиля Volkswagen, который нарушил правила дорожного движения, проигнорировав красный свет на светофоре и осуществив поворот налево.

После выявления нарушения экипаж патрульной полиции сразу реагировал на эту ситуацию и начал преследование транспортного средства. После короткого преследования автомобиль был остановлен, а водитель получил надлежащее замечание от правоохранителей.

Полицейские провели с водителем профилактическую беседу, подчеркивая важность соблюдения правил дорожного движения, а также вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Согласно установленному законом штрафу, за подобное нарушение водителю грозит штраф в размере 510 гривен. Этот случай служит напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения, а также о том, что нарушение светофорных сигналов может иметь серьезные последствия для безопасности всех участников дорожного движения.

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