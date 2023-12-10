Спеша водитель проигнорировал красный свет светофора: чем все закончилось

Водитель нарушил ПДД, за что его остановили правоохранители и провели профилактическую беседу.

В Оболонском районе столицы полицейские обнаружили водителя автомобиля Volkswagen, который нарушил правила дорожного движения, проигнорировав красный свет на светофоре и осуществив поворот налево.

После выявления нарушения экипаж патрульной полиции сразу реагировал на эту ситуацию и начал преследование транспортного средства. После короткого преследования автомобиль был остановлен, а водитель получил надлежащее замечание от правоохранителей.

Полицейские провели с водителем профилактическую беседу, подчеркивая важность соблюдения правил дорожного движения, а также вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Согласно установленному законом штрафу, за подобное нарушение водителю грозит штраф в размере 510 гривен. Этот случай служит напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения, а также о том, что нарушение светофорных сигналов может иметь серьезные последствия для безопасности всех участников дорожного движения.

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