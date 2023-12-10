В Днепре вандалы подожгли мемориал памяти погибших от ракетного удара по многоэтажке: видео

Мемориал был создан для почтения памяти погибших в результате ракетного обстрела по многоэтажке, в результате которого погибло 46 человек.

Сегодня, 10 декабря, в Днепре неизвестные лица подожгли мемориал на жилом массиве Победа, который был создан для почтения памяти погибших в результате ракетного удара российской федерации по многоэтажному дому 14 января 2023 года, - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Мемориал, установленный на остановке общественного транспорта, находится напротив разрушенного дома на Набережной Победы, 118 в Днепре. Здесь горожане регулярно оставляли игрушки и цветы в память о тех, кто погиб или пропал без вести в результате трагедии.

"Просто ужас. Те, кто это сделал должны понести наказание за этот вандализм", - написал Гончаренко в своей заметке.

Правоохранители начали расследование этого события с целью найти и привлечь виновных лиц к ответственности перед законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.