У Дніпрі вандали підпалили меморіал пам'яті загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці: відео

Меморіал був створений для вшанування пам'яті загиблих в результаті ракетного обстрілу по багатоповерхівці, в результаті якого загинуло 46 людей.

Сьогодні, 10 грудня, у Дніпрі невідомі особи підпалили меморіал на житловому масиві Перемога, що був створений для вшанування пам'яті загиблих в результаті ракетного удару російської федерації по багатоповерховому будинку 14 січня 2023 року, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Меморіал, встановлений на зупинці громадського транспорту, знаходиться навпроти зруйнованого будинку на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі. Тут містяни регулярно залишали іграшки та квіти в пам'ять про тих, хто загинув або зник безвісти внаслідок трагедії.

«Просто жах. Ті, хто це зробив повинні понести покарання за цей вандалізм», - написав Гончаренко у своєму дописі.

Правоохоронці розпочали розслідування цієї події з метою знайти та притягнути винних осіб до відповідальності перед законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.