Перші вантажівки прибули до Польщі залізницею – УЗ, відео

УЗ організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

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В Укрзалізниці повідомили, що партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

«Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур», - наголосили в УЗ.

Також там зазначили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

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