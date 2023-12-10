Як легально зекономити на оплаті за електроенергію: поради

Енергетики дали декілька корисних порад, як зменшити витрати на оплату за світло.

Українські споживачі електроенергії зустріли підвищення тарифів з енергоносіїв з новими рекомендаціями щодо розумного та економного використання світла від енергетичної компанії YASNO.

Власники облікових систем споживання електроенергії мають можливість заощадити за рахунок нічного тарифу, встановивши двозонний лічильник з набору «Розумний Watt». Це дозволить зменшити витрати на електроенергію, яку споживачі використовуватимуть у період з 23:00 до 7:00, знижуючи плату удвічі.

Додатково, енергетики надають декілька корисних порад, які допоможуть ефективно керувати споживанням електроенергії:

Зменшіть використання загального освітлення, перейшовши на використання торшерів та настільних ламп замість люстр.

Встановіть економні LED-лампи, які витрачають до 10 разів менше електроенергії.

Вимикайте з розетки прилади, які не використовуєте, оскільки в режимі "сну" вони також споживають електроенергію.

Знизьте температуру нагрівання бойлера, якщо це можливо.

Використовуйте газову плиту замість мультиварки чи мікрохвильової печі, якщо у вас є така можливість.

Ці поради допоможуть не лише зменшити витрати на оплату за світло, а й виявитися ефективними в економії електроенергії, особливо в період пікового споживання з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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