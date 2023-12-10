Борис Джонсон може повернутися: у Консервативній партії назріває бунт

У Консервативній партії вважають, що повернення експрем'єра не дозволить програти вибори.

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Положення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака починає ставати нестабільним. За даними видання Daily Mail, в Консервативній партії посилюється думка про те, що лише повернення колишнього прем'єра Бориса Джонсона може урятувати партію від розгрому на майбутніх виборах.

Згідно з соціологічними дослідженнями, лейбористи можуть отримати значно більше голосів на наступних виборах у 2025 році. Опитування свідчать, що лейбористи здобудуть підтримку від 41% до 45% виборців, тоді як консерватори можуть розраховувати на лише 22-29%.

Представник популістської партії Reform UK Найджел Фараж висловив думку, що через кілька тижнів популісти зможуть здобути понад 15% підтримки, тоді як консерватори опустяться нижче 20%. Це, за його словами, призведе до переходу від п'яти до десяти депутатів до популістів і, в результаті, до кінця консервативної влади.

Зростає інтерес до популіста Фаража з боку партійних донорів. Одна з компаній надала партії Фаража значну суму в 100 тисяч фунтів, нагадуючи про підтримку, яку ця ж компанія надавала консерваторам у розмірі 640 тисяч фунтів стерлінгів за 20 років.

Повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єр-міністра стримується відсутністю мандата. Однак це питання може вирішитися, якщо хтось відмовиться від своєї посади на користь Джонсона. Після цього необхідно буде зібрати 53 підписи під листом про недовіру Сунаку. Також розглядається варіант тимчасового призначення Пріті Пател, соратниці колишнього прем'єра, на посаду прем'єр-міністра.

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