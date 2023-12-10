Борис Джонсон може повернутися: у Консервативній партії назріває бунт

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. У світі

Борис Джонсон може повернутися: у Консервативній партії назріває бунт

16:39, 10 грудня 2023
У Консервативній партії вважають, що повернення експрем'єра не дозволить програти вибори.
Борис Джонсон може повернутися: у Консервативній партії назріває бунт
Джерело фото: АНТИКОР
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Положення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака починає ставати нестабільним. За даними видання Daily Mail, в Консервативній партії посилюється думка про те, що лише повернення колишнього прем'єра Бориса Джонсона може урятувати партію від розгрому на майбутніх виборах.

Згідно з соціологічними дослідженнями, лейбористи можуть отримати значно більше голосів на наступних виборах у 2025 році. Опитування свідчать, що лейбористи здобудуть підтримку від 41% до 45% виборців, тоді як консерватори можуть розраховувати на лише 22-29%.

Представник популістської партії Reform UK Найджел Фараж висловив думку, що через кілька тижнів популісти зможуть здобути понад 15% підтримки, тоді як консерватори опустяться нижче 20%. Це, за його словами, призведе до переходу від п'яти до десяти депутатів до популістів і, в результаті, до кінця консервативної влади.

Зростає інтерес до популіста Фаража з боку партійних донорів. Одна з компаній надала партії Фаража значну суму в 100 тисяч фунтів, нагадуючи про підтримку, яку ця ж компанія надавала консерваторам у розмірі 640 тисяч фунтів стерлінгів за 20 років.

Повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єр-міністра стримується відсутністю мандата. Однак це питання може вирішитися, якщо хтось відмовиться від своєї посади на користь Джонсона. Після цього необхідно буде зібрати 53 підписи під листом про недовіру Сунаку. Також розглядається варіант тимчасового призначення Пріті Пател, соратниці колишнього прем'єра, на посаду прем'єр-міністра.

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