Борис Джонсон может вернуться: в Консервативной партии назревает бунт

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Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

  1. В мире

Борис Джонсон может вернуться: в Консервативной партии назревает бунт

16:39, 10 декабря 2023
В Консервативной партии считают, что возвращение экс-премьера не позволит проиграть выборы.
Борис Джонсон может вернуться: в Консервативной партии назревает бунт
Источник фото: АНТИКОР
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Положение премьер-министра Великобритании Риши Сунака начинает становиться нестабильным. По данным издания Daily Mail, в Консервативной партии усиливается мнение о том, что лишь возвращение бывшего премьера Бориса Джонсона может спасти партию от разгрома на предстоящих выборах.

Согласно социологическим исследованиям, лейбористы могут получить значительно больше голосов на следующих выборах в 2025 году. Опросы свидетельствуют, что лейбористы получат поддержку от 41% до 45% избирателей, тогда как консерваторы могут рассчитывать на лишь 22-29%.

Представитель популистской партии Reform UK Найджел Фараж высказал мнение, что через несколько недель популисты смогут получить более 15% поддержки, тогда как консерваторы опустятся ниже 20%. Это, по его словам, приведет к переходу от пяти до десяти депутатов к популистам и, в результате, к концу консервативной власти.

Растет интерес к популисту Фаражу со стороны партийных доноров. Одна из компаний предоставила партии Фаража значительную сумму в 100 тысяч фунтов, напоминая о поддержке, которую эта же компания оказывала консерваторам в размере 640 тысяч фунтов стерлингов за 20 лет.

Возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра сдерживается отсутствием мандата. Однако этот вопрос может решиться, если кто-то откажется от своей должности в пользу Джонсона. После этого необходимо будет собрать 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку. Также рассматривается вариант временного назначения Прити Пател, соратницы бывшего премьера, на должность премьер-министра.

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