Борис Джонсон может вернуться: в Консервативной партии назревает бунт

В Консервативной партии считают, что возвращение экс-премьера не позволит проиграть выборы.

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Положение премьер-министра Великобритании Риши Сунака начинает становиться нестабильным. По данным издания Daily Mail, в Консервативной партии усиливается мнение о том, что лишь возвращение бывшего премьера Бориса Джонсона может спасти партию от разгрома на предстоящих выборах.

Согласно социологическим исследованиям, лейбористы могут получить значительно больше голосов на следующих выборах в 2025 году. Опросы свидетельствуют, что лейбористы получат поддержку от 41% до 45% избирателей, тогда как консерваторы могут рассчитывать на лишь 22-29%.

Представитель популистской партии Reform UK Найджел Фараж высказал мнение, что через несколько недель популисты смогут получить более 15% поддержки, тогда как консерваторы опустятся ниже 20%. Это, по его словам, приведет к переходу от пяти до десяти депутатов к популистам и, в результате, к концу консервативной власти.

Растет интерес к популисту Фаражу со стороны партийных доноров. Одна из компаний предоставила партии Фаража значительную сумму в 100 тысяч фунтов, напоминая о поддержке, которую эта же компания оказывала консерваторам в размере 640 тысяч фунтов стерлингов за 20 лет.

Возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра сдерживается отсутствием мандата. Однако этот вопрос может решиться, если кто-то откажется от своей должности в пользу Джонсона. После этого необходимо будет собрать 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку. Также рассматривается вариант временного назначения Прити Пател, соратницы бывшего премьера, на должность премьер-министра.

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