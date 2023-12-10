Выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии: что следует знать

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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В Украине

Выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии: что следует знать

21:41, 10 декабря 2023
Вводится обязательная система представления отчетов – их будет два.
Выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии: что следует знать
Изображение: freepik.com
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Как мы писали, в Украине стартуют выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

В Минвосстановления объяснили, что это очередной этап программы єВідновлення – государственной денежной помощи – максимальным размером до 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Деньги будут поступать двумя траншами. Сначала 70% от согласованной суммы, потом – еще 30%.

«В отличие от первого этапа – выплат на срочные ремонты размером до 200 тысяч гривен – здесь мы вводим обязательную систему представления отчетов. Их будет два. Первый – промежуточный, когда использована первая часть транша. И финальный – когда ремонт уже сделан», – отметили в Минвосстановления.

Для подачи сообщения о завершенном или промежуточном ремонте требуется:

  • Войти в раздел єВідновлення — «Заявки на выплаты»
  • Выбрать объект, о ремонте которого вы хотите сообщить.
  • Нажать на «Сообщить о ремонте».
  • Указать, на каком этапе ремонт.
  • Добавить до 10 фото, подтверждающих факт выполнения ремонта (например, фото стройматериалов и чеков). Каждое фото не должно превышать 5 МБ.
  • Отправить сообщение.

При необходимости, комиссия свяжется для уточнения деталей.

Второй транш может прийти только после проверки.

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