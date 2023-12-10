Выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии: что следует знать

Вводится обязательная система представления отчетов – их будет два.

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Как мы писали, в Украине стартуют выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

В Минвосстановления объяснили, что это очередной этап программы єВідновлення – государственной денежной помощи – максимальным размером до 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Деньги будут поступать двумя траншами. Сначала 70% от согласованной суммы, потом – еще 30%.

«В отличие от первого этапа – выплат на срочные ремонты размером до 200 тысяч гривен – здесь мы вводим обязательную систему представления отчетов. Их будет два. Первый – промежуточный, когда использована первая часть транша. И финальный – когда ремонт уже сделан», – отметили в Минвосстановления.

Для подачи сообщения о завершенном или промежуточном ремонте требуется:

Войти в раздел єВідновлення — «Заявки на выплаты»

Выбрать объект, о ремонте которого вы хотите сообщить.

Нажать на «Сообщить о ремонте».

Указать, на каком этапе ремонт.

Добавить до 10 фото, подтверждающих факт выполнения ремонта (например, фото стройматериалов и чеков). Каждое фото не должно превышать 5 МБ.

Отправить сообщение.

При необходимости, комиссия свяжется для уточнения деталей.

Второй транш может прийти только после проверки.

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