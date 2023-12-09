Украинцы в ближайшее время начнут получать выплаты для капитального ремонта жилья

По словам Михаила Федорова, в целом согласовано 2 768 заявлений на более чем 665 млн грн.

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В Украине начинается новый этап єВідновлення в Дії — стартуют первые выплаты для капитального ремонта жилья. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в целом согласовано 2 768 заявлений на более чем 665 млн грн.

«В ближайшее время украинцы начнут получать средства на карточку єВідновлення.

Максимальная сумма компенсации – до 350 тыс. грн для восстановления квартиры и до 500 тыс. грн для частного дома. Средства будут поступать двумя траншами - сначала 70%, а затем 30%», - отметил он.

Как мы писали, нотариусы прошли обучение по работе с жилищными сертификатами в рамках программы єВідновлення.

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