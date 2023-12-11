Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

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Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить Высшей квалификационной комиссии судей о наличии страниц в социальных сетях, а также предоставить ссылки на соответствующие страницы.

Соответствующий пункт есть в Анкете кандидата на должность судьи.

Согласно разъяснениям ВККС, кандидатам необходимо предоставить информацию:

обо всех социальных сетях, в которых кандидаты зарегистрированы, даже если кандидат в настоящее время ими не пользуется

Вероятно, с помощью информации из социальных сетей, члены ВККС, а вместе с тем и члены Общественного совета добропорядочности, попытаются выяснить, чем занимаются кандидаты на должности судей в повседневной жизни, какой контент распространяют и какие комментарии оставляют.

Впрочем, требование предоставить ссылки на страницы в социальных сетях накануне подачи кандидатами документов выглядит несколько странно.

Ведь в таком случае кандидаты на должности судей заранее смогут «почистить» свои страницы от потенциально «опасного» контента или вообще удалить свои страницы в социальных сетях (например, если у них есть страницы в запрещенных в Украине соцсетях, таких как «ВКонтакте»).

К тому же, кандидаты хотя и могут предоставить ссылки на страницы в социальных сетях, однако ничто не мешает им заранее ограничить доступ, как к самим страницам, так и к определенному контенту личного характера.

Напомним, что 14 сентября ВККС объявила конкурс на 532 вакантных должности судей апелляционных судов. Срок подачи документов – с 15 по 31 декабря 2023 года.

Со списком вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вяячеслав Хрипун

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