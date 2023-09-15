Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня оприлюднила список вакансій на посади суддів апеляційних судів, які потребують заміщенню під час конкурсу на 532 вакантні посади суддів.
Документи на конкурс можна подати з 15 по 31 грудня 2023 року.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», всього конкурс оголошено 14 вересня на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.
Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:
Харківський апеляційний суд – 47 вакансій
Київський апеляційний суд – 45 вакансій
Львівський апеляційний суд – 28 вакансій
Одеський апеляційний суд – 23 вакансії
Херсонський апеляційний суд – 22 вакансії
Чернігівський апеляційний суд – 22 вакансії
Миколаївський апеляційний суд – 21 вакансія
Сумський апеляційний суд – 21 вакансія
Черкаський апеляційний суд – 21 вакансія
Полтавський апеляційний суд – 15 вакансій
Вінницький апеляційний суд – 15 вакансій
Запорізький апеляційний суд – 15 вакансій
Тернопільський апеляційний суд – 15 вакансій
Житомирський апеляційний суд – 14 вакансій
Кропивницький апеляційний суд – 12 вакансій
Рівненський апеляційний суд – 12 вакансій
Хмельницький апеляційний суд – 12 вакансій
Дніпровський апеляційний суд – 11 вакансій
Івано-Франківський апеляційний суд – 11 вакансій
Волинський апеляційний суд – 11 вакансій
Закарпатський апеляційний суд – 10 вакансій
Чернівецький апеляційний суд – 7 вакансій
Всього – 410 посад.
Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя.
Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:
Перший апеляційний адміністративний суд – 8 вакансій
Другий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій
Третій апеляційний адміністративний суд – 7 вакансій
П’ятий апеляційний адміністративний суд – 12 вакансій
Шостий апеляційний адміністративний суд – 11 суддів
Сьомий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій
Восьмий апеляційний адміністративний суд – 10 вакансій
Всього – 66 посад
Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).
Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:
Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій
Південно-західний апеляційний господарський суд - 3 вакансії
Північний апеляційний господарський суд – 15 вакансій
Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії
Східний апеляційний господарський суд – 4 вакансії
Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій
Всього – 56 вакансій
Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).
Нагадаємо, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можуть взяти участь кандидати, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років, мають досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років, або мають сукупний стаж у зазначених сферах діяльності щонайменше 7 років.
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.