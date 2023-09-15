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Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

16:48, 15 вересня 2023
У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.
Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня оприлюднила список вакансій на посади суддів апеляційних судів, які потребують заміщенню під час конкурсу на 532 вакантні посади суддів.

Документи на конкурс можна подати з 15 по 31 грудня 2023 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», всього конкурс оголошено 14 вересня на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:

Харківський апеляційний суд – 47 вакансій

Київський апеляційний суд45 вакансій

Львівський апеляційний суд – 28 вакансій

Одеський апеляційний суд23 вакансії

Херсонський апеляційний суд22 вакансії

Чернігівський апеляційний суд22 вакансії

Миколаївський апеляційний суд21 вакансія

Сумський апеляційний суд21 вакансія

Черкаський апеляційний суд21 вакансія

Полтавський апеляційний суд15 вакансій

Вінницький апеляційний суд15 вакансій

Запорізький апеляційний суд15 вакансій

Тернопільський апеляційний суд15 вакансій

Житомирський апеляційний суд14 вакансій

Кропивницький апеляційний суд12 вакансій

Рівненський апеляційний суд12 вакансій

Хмельницький апеляційний суд12 вакансій

Дніпровський апеляційний суд11 вакансій

Івано-Франківський апеляційний суд 11 вакансій

Волинський апеляційний суд11 вакансій

Закарпатський апеляційний суд 10 вакансій

Чернівецький апеляційний суд7 вакансій

Всього410 посад.

Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя.

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:

Перший апеляційний адміністративний суд8 вакансій

Другий апеляційний адміністративний суд9 вакансій

Третій апеляційний адміністративний суд7 вакансій

П’ятий апеляційний адміністративний суд12 вакансій

Шостий апеляційний адміністративний суд11 суддів

Сьомий апеляційний адміністративний суд9 вакансій

Восьмий апеляційний адміністративний суд10 вакансій

Всього66 посад

Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:

Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій

Південно-західний апеляційний господарський суд  - 3 вакансії

Північний апеляційний господарський суд15 вакансій

Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Східний апеляційний господарський суд4 вакансії

Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій

Всього56 вакансій

Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Нагадаємо, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можуть взяти участь кандидати, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років, мають досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років, або мають сукупний стаж у зазначених сферах діяльності щонайменше 7 років.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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