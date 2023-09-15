Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня оприлюднила список вакансій на посади суддів апеляційних судів, які потребують заміщенню під час конкурсу на 532 вакантні посади суддів.

Документи на конкурс можна подати з 15 по 31 грудня 2023 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», всього конкурс оголошено 14 вересня на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:

Харківський апеляційний суд – 47 вакансій

Київський апеляційний суд – 45 вакансій

Львівський апеляційний суд – 28 вакансій

Одеський апеляційний суд – 23 вакансії

Херсонський апеляційний суд – 22 вакансії

Чернігівський апеляційний суд – 22 вакансії

Миколаївський апеляційний суд – 21 вакансія

Сумський апеляційний суд – 21 вакансія

Черкаський апеляційний суд – 21 вакансія

Полтавський апеляційний суд – 15 вакансій

Вінницький апеляційний суд – 15 вакансій

Запорізький апеляційний суд – 15 вакансій

Тернопільський апеляційний суд – 15 вакансій

Житомирський апеляційний суд – 14 вакансій

Кропивницький апеляційний суд – 12 вакансій

Рівненський апеляційний суд – 12 вакансій

Хмельницький апеляційний суд – 12 вакансій

Дніпровський апеляційний суд – 11 вакансій

Івано-Франківський апеляційний суд – 11 вакансій

Волинський апеляційний суд – 11 вакансій

Закарпатський апеляційний суд – 10 вакансій

Чернівецький апеляційний суд – 7 вакансій

Всього – 410 посад.

Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя.

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:

Перший апеляційний адміністративний суд – 8 вакансій

Другий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій

Третій апеляційний адміністративний суд – 7 вакансій

П’ятий апеляційний адміністративний суд – 12 вакансій

Шостий апеляційний адміністративний суд – 11 суддів

Сьомий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій

Восьмий апеляційний адміністративний суд – 10 вакансій

Всього – 66 посад

Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:

Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій

Південно-західний апеляційний господарський суд - 3 вакансії

Північний апеляційний господарський суд – 15 вакансій

Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Східний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій

Всього – 56 вакансій

Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Нагадаємо, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можуть взяти участь кандидати, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років, мають досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 7 років, або мають сукупний стаж у зазначених сферах діяльності щонайменше 7 років.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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