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Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

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Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

16:48, 15 сентября 2023
В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.
Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий
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Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября обнародовала список вакансий на должности судей апелляционных судов, требующих замещения во время конкурса на 532 вакантных должности судей.

Документы можно подать с 15 по 31 декабря 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего 14 сентября конкурс был объявлен на 532 вакантных должности судей апелляционных судов. 

Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:

Харківський апеляційний суд – 47 вакансій

Київський апеляційний суд45 вакансій

Львівський апеляційний суд – 28 вакансій

Одеський апеляційний суд23 вакансії

Херсонський апеляційний суд22 вакансії

Чернігівський апеляційний суд22 вакансії

Миколаївський апеляційний суд21 вакансія

Сумський апеляційний суд21 вакансія

Черкаський апеляційний суд21 вакансія

Полтавський апеляційний суд15 вакансій

Вінницький апеляційний суд15 вакансій

Запорізький апеляційний суд15 вакансій

Тернопільський апеляційний суд15 вакансій

Житомирський апеляційний суд14 вакансій

Кропивницький апеляційний суд12 вакансій

Рівненський апеляційний суд12 вакансій

Хмельницький апеляційний суд12 вакансій

Дніпровський апеляційний суд11 вакансій

Івано-Франківський апеляційний суд 11 вакансій

Волинський апеляційний суд11 вакансій

Закарпатський апеляційний суд 10 вакансій

Чернівецький апеляційний суд7 вакансій

Всього410 посад.

Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя. 

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:

Перший апеляційний адміністративний суд8 вакансій

Другий апеляційний адміністративний суд9 вакансій

Третій апеляційний адміністративний суд7 вакансій

П’ятий апеляційний адміністративний суд12 вакансій

Шостий апеляційний адміністративний суд11 суддів

Сьомий апеляційний адміністративний суд9 вакансій

Восьмий апеляційний адміністративний суд10 вакансій

Всього66 посад

Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:

Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій

Південно-західний апеляційний господарський суд  - 3 вакансії

Північний апеляційний господарський суд15 вакансій

Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Східний апеляційний господарський суд4 вакансії

Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій

Всього56 вакансій

Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Напомним, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов могут принять участие кандидаты, имеющие стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, имеющие научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, имеющие опыт профессиональной деятельности адвоката не менее 7 лет или имеющие совокупный стаж в указанных сферах деятельности не менее 7 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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