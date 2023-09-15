Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября обнародовала список вакансий на должности судей апелляционных судов, требующих замещения во время конкурса на 532 вакантных должности судей.
Документы можно подать с 15 по 31 декабря 2023 года.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего 14 сентября конкурс был объявлен на 532 вакантных должности судей апелляционных судов.
Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:
Харківський апеляційний суд – 47 вакансій
Київський апеляційний суд – 45 вакансій
Львівський апеляційний суд – 28 вакансій
Одеський апеляційний суд – 23 вакансії
Херсонський апеляційний суд – 22 вакансії
Чернігівський апеляційний суд – 22 вакансії
Миколаївський апеляційний суд – 21 вакансія
Сумський апеляційний суд – 21 вакансія
Черкаський апеляційний суд – 21 вакансія
Полтавський апеляційний суд – 15 вакансій
Вінницький апеляційний суд – 15 вакансій
Запорізький апеляційний суд – 15 вакансій
Тернопільський апеляційний суд – 15 вакансій
Житомирський апеляційний суд – 14 вакансій
Кропивницький апеляційний суд – 12 вакансій
Рівненський апеляційний суд – 12 вакансій
Хмельницький апеляційний суд – 12 вакансій
Дніпровський апеляційний суд – 11 вакансій
Івано-Франківський апеляційний суд – 11 вакансій
Волинський апеляційний суд – 11 вакансій
Закарпатський апеляційний суд – 10 вакансій
Чернівецький апеляційний суд – 7 вакансій
Всього – 410 посад.
Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя.
Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:
Перший апеляційний адміністративний суд – 8 вакансій
Другий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій
Третій апеляційний адміністративний суд – 7 вакансій
П’ятий апеляційний адміністративний суд – 12 вакансій
Шостий апеляційний адміністративний суд – 11 суддів
Сьомий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій
Восьмий апеляційний адміністративний суд – 10 вакансій
Всього – 66 посад
Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).
Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:
Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій
Південно-західний апеляційний господарський суд - 3 вакансії
Північний апеляційний господарський суд – 15 вакансій
Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії
Східний апеляційний господарський суд – 4 вакансії
Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій
Всього – 56 вакансій
Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).
Напомним, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов могут принять участие кандидаты, имеющие стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, имеющие научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, имеющие опыт профессиональной деятельности адвоката не менее 7 лет или имеющие совокупный стаж в указанных сферах деятельности не менее 7 лет.
Автор: Вячеслав Хрипун
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