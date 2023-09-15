Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября обнародовала список вакансий на должности судей апелляционных судов, требующих замещения во время конкурса на 532 вакантных должности судей.

Документы можно подать с 15 по 31 декабря 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего 14 сентября конкурс был объявлен на 532 вакантных должности судей апелляционных судов.

Конкурс оголошено на вакансії в загальних апеляційних судах:

Харківський апеляційний суд – 47 вакансій

Київський апеляційний суд – 45 вакансій

Львівський апеляційний суд – 28 вакансій

Одеський апеляційний суд – 23 вакансії

Херсонський апеляційний суд – 22 вакансії

Чернігівський апеляційний суд – 22 вакансії

Миколаївський апеляційний суд – 21 вакансія

Сумський апеляційний суд – 21 вакансія

Черкаський апеляційний суд – 21 вакансія

Полтавський апеляційний суд – 15 вакансій

Вінницький апеляційний суд – 15 вакансій

Запорізький апеляційний суд – 15 вакансій

Тернопільський апеляційний суд – 15 вакансій

Житомирський апеляційний суд – 14 вакансій

Кропивницький апеляційний суд – 12 вакансій

Рівненський апеляційний суд – 12 вакансій

Хмельницький апеляційний суд – 12 вакансій

Дніпровський апеляційний суд – 11 вакансій

Івано-Франківський апеляційний суд – 11 вакансій

Волинський апеляційний суд – 11 вакансій

Закарпатський апеляційний суд – 10 вакансій

Чернівецький апеляційний суд – 7 вакансій

Всього – 410 посад.

Конкурс не оголошено на вакансії в апеляційних судах Луганської, Донецької області, а також апеляційних судах АР Крим та м. Севастополя.

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних адміністративних судах:

Перший апеляційний адміністративний суд – 8 вакансій

Другий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій

Третій апеляційний адміністративний суд – 7 вакансій

П’ятий апеляційний адміністративний суд – 12 вакансій

Шостий апеляційний адміністративний суд – 11 суддів

Сьомий апеляційний адміністративний суд – 9 вакансій

Восьмий апеляційний адміністративний суд – 10 вакансій

Всього – 66 посад

Конкурс не оголошено на посади суддів Четвертого апеляційного адміністративного суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Конкурс оголошено на вакансії в апеляційних господарських судах:

Західний апеляційний господарський суд – 10 вакансій

Південно-західний апеляційний господарський суд - 3 вакансії

Північний апеляційний господарський суд – 15 вакансій

Північно-західний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Східний апеляційний господарський суд – 4 вакансії

Центральний апеляційний господарський суд – 20 вакансій

Всього – 56 вакансій

Конкурс не оголошено на посади суддів Південного апеляційного господарського суду (юрисдикція – АР Крим та м. Севастополь).

Напомним, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов могут принять участие кандидаты, имеющие стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, имеющие научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, имеющие опыт профессиональной деятельности адвоката не менее 7 лет или имеющие совокупный стаж в указанных сферах деятельности не менее 7 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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