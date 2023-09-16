Денис Шмыгаль: в проект Госбюджета на 2024 год заложена реформа оплаты труда госслужащих

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Государственный бюджет на 2024 год заложена реформа оплаты труда чиновников.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в одобренном проекте Государственного бюджета на 2024 год немало новаций для стимулирования экономики и трансформации нашей страны.

«Реформа оплаты труда госслужащих. Введена грейдовая система, которая вносит справедливый и прозрачный подход в начислении зарплат чиновников. Это важный элемент евроинтеграционных стремлений», – подчеркнул он.

Также, по его словам, эти реформы коснутся пенсионной системы. «Начинается реализация комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, будут внедрены коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен», – отметил Шмыгаль.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.

Также проект поручает Кабмину обеспечить в 2024 году сокращение предельной численности работников органов исполнительной власти.

Заключительными положениями проекта установлено, что нормы Закона «О государственной службе» об условиях и порядке оплаты труда государственных служащих применяются в части, не противоречащей закону о Государственном бюджете на 2024 год.

Фактически проект предлагает госорганам как можно быстрее провести классификацию должностей. Для тех же госорганов, которые ее не проведут, будут более жесткие правила. То есть оплата труда чиновников будет зависеть от того, осуществят ли там эту классификацию.

«Условия оплаты труда государственных служащих, предусмотренные Законом о Госбюджете на 2024 год, не применяются для государственных служащих в государственных органах, не проведших классификацию должностей государственной службы. Оплата труда таких государственных служащих производится в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, при этом стимулирующие выплаты могут быть начислены в предельном размере до 50% должностного оклада в месяц», говорится в п. 14 Заключительных положений проекта Госбюджета на 2024 год.

Что будет для тех, кто проведет классификацию

П. 18 Заключительных положений предусматривает, что в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, определенные специальными законами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов государственных служащих в 2024 году не применяются.

В 2024 году заработная плата государственного органа, проведшего классификацию должностей государственной службы, состоит из:

Должностного оклада

Надбавки за ранг госслужащего

Надбавки за выслугу лет

Месячной или квартальной премии

Компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности

Денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и других доплат, предусмотренных законами Украины.

Надбавка за выслугу лет на государственную службу устанавливается на уровне 2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада.

Денежная помощь, выплачиваемая государственному служащему при предоставлении ежегодного основного отпуска, определяется в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего по состоянию на последний день месяца, предшествующего первому дню такого отпуска, независимо от фактически отработанного времени в месяце .

В целях установления размеров должностных окладов в 2024 году государственные органы в пределах юрисдикции делятся по типам:

1) Государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины:

Аппарат Верховной Рады, секретариат КМУ, постоянно действующий вспомогательный, вспомогательные, консультативно-совещательные органы, образованные Президентом, Представительство Президента в АРК, министерства, с которыми обязательному согласованию подлежат проекты актов КМУ по результатам рассмотрения которых оформляется заключение, аппараты (секретариат , ЦИК, Счетной палаты, Омбудсмена, Нацсовета по телевидению, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Офиса Генпрокурора.

Другие министерства, госорганы со специальным статусом или деятельность которых направляется и координируется непосредственно КМУ, к полномочиям которых относится формирование госполитики в одной или нескольких сферах, ЦОИВ, деятельность которых направляется и координируется КМУ через руководителя ЦОИВ, обеспечивающего формирование государственной бюджетной политики, НКЦБФР, АРМА , Государственная судебная администрация, центральный орган управления Службы судебной охраны

Другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, их аппараты и секретариаты, терорганы ЦОИВ, деятельность которых направляется и координируется КМУ через руководителя ЦОИВ, что обеспечивает формирование государственной бюджетной политики, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя

2) Государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, терорганы ЦОИВ, деятельность которых направляется и координируется КМУ через руководителя ЦОИВ, обеспечивающего формирование государственной бюджетной политики, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения

3) Государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения.

Фонд оплаты труда в таких государственных органах определяется на 2024 год, исходя из фактической численности работников соответствующего государственного органа по состоянию на 1 июля 2023 г. с коэффициентом 1,1, но не более нормативно установленной численности работников.

При проведении классификации должностей количество должностей государственной службы, которые по функциональному распределению отнесены к семье должностей, осуществляющих анализ государственной политики и нормотворческую деятельность, составляет не более 30% от общего количества проклассифицированных должностей.

Напомним, в проекте Госбюджета на 2024 год правительство предлагает остановить на 2024 год действие ч. 5 ст. 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» в части размеров должностных окладов работников Государственной судебной администрации Украины и центрального органа управления Службы судебной охраны.

Согласно ч. 5 ст. 150 размер должностного оклада работника Секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, центрального органа управления Службы судебной охраны, должность которого отнесена к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего работника аппарата Верховного Суда, работника территориального управления Государственной судебной администрации Украины, работника территориального подразделения Службы судебной охраны – на уровне соответствующего работника аппарата апелляционного суда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.