В Киеве убрали российскую символику с обелиска «Город-герой Киев»

В Киеве демонтировали обелиск «Город-герой Киев», убрав звезды и изменив год начала Второй мировой войны на 1939.

Источник фото: КГГА

В Киеве демонтировали элементы с советского обелиска и убрали аннотационную доску на русском языке с обелиска в честь «Города-героя Киева» на Галицкой площади (прежнее название – Площадь Победы), – сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!», – отметила Анна Старостенко.

В КГГА отмечают, что Департамент территориального контроля города Киева убрал звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. Кроме того, изменили надпись «1941» на «1939» – год, когда началась Вторая мировая война.

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