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  1. В Украине

Жены и мужья погибших Защитников и Защитниц смогут получить финансовую поддержку

17:32, 15 сентября 2023
Правительство расширило категорию получателей финансовой поддержки от Украинского ветеранского фонда.
Жены и мужья погибших Защитников и Защитниц смогут получить финансовую поддержку
Источник фото: cheline.com.ua
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В пятницу, 15 сентября, на очередном заседании Кабинет Министров Украины были приняты решения по улучшению деятельности Украинского ветеранского фонда при Министерстве ветеранов Украины. Изменения направлены на расширение круга получателей финансовой поддержки и облегчение условий для регистрации организаций, работающих на благо ветеранов и членов их семей. Об этом сообщает Правительственный портал.

Одним из ключевых изменений является расширение категории лиц, которые могут получить финансовую поддержку от УВФ. Теперь, кроме ветеранов войны и членов семей погибших Защитников и Защитниц, также могут подавать заявки их жены или мужья.

Для получения финансовой поддержки, жены или мужья ветеранов должны быть зарегистрированы как физические лица - предприниматели и реализовывать проекты, направленные на поддержку ветеранов.

Кроме того, принятый акт сократил срок регистрации юридических лиц и общественных объединений, учредителями которых являются члены семей погибших Защитников и Защитниц. Это дает возможность большему количеству организаций реализовывать проекты по защите прав и свобод ветеранов и их семей, увеличивая количество заявителей на финансирование от УВФ.

«Спасибо Правительству за принятие этих важных изменений. Они позволят увеличить круг лиц, которые будут иметь право участвовать в конкурсах Украинского ветеранского фонда на получение финансирования для реализации проектов, направленных на реинтеграцию наших Защитников и их родных, поддержку ветеранского предпринимательства, содействие в трудоустройстве», – отметила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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