Кабмін переглянув виплати військовим: хто отримає надбавку

Під час засідання 15 вересня Кабінету Міністрів було внесено зміни до постанови щодо виплат військовослужбовцям від 15 000 до 30 000 гривень.
Так, внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».
Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах, навчальних центрах або навчальних підрозділах, щомісяця виплачується додаткова винагорода в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень. Розміри додаткової винагороди визначено відповідно до категорій посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).
Військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов'язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, виплачується грошове забезпечення без урахування додаткової винагороди за останньою займаною посадою у повному обсязі.
Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
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