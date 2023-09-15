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Кабмін переглянув виплати військовим: хто отримає надбавку

12:54, 15 вересня 2023
Кабмін вніс зміни до постанови щодо деяких додаткових виплат військовослужбовцям.
Кабмін переглянув виплати військовим: хто отримає надбавку
Джерело фото: censor.net
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Під час засідання 15 вересня Кабінету Міністрів було внесено зміни до постанови щодо виплат військовослужбовцям від 15 000 до 30 000 гривень.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах, навчальних центрах або навчальних підрозділах, щомісяця виплачується додаткова винагорода в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень. Розміри додаткової винагороди визначено відповідно до категорій посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).

Військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов'язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, виплачується грошове забезпечення без урахування додаткової винагороди за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

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