Кабмин пересмотрел выплаты военным: кто получит надбавку

Кабмин внес изменения в постановление относительно некоторых дополнительных выплат военнослужащим.

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Во время заседания 15 сентября Кабинета Министров были внесены изменения в постановление о выплатах военнослужащим от 15 000 до 30 000 гривен.

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 28.02.2022 № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Предусмотрено, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, учебных центрах или учебных подразделениях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен. Размеры дополнительного вознаграждения определены в соответствии с категориями должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях).

Военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается денежное обеспечение без учета дополнительного вознаграждения по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

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