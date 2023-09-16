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  1. В Украине

Пивоварни Карла Шульца в Киеве признали объектом культурного наследия города

11:38, 16 сентября 2023
В феврале 2023 пивоварню начали разбирать строители, однако тогда вмешалась Киевская городская прокуратура.
Пивоварни Карла Шульца в Киеве признали объектом культурного наследия города
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Уникальный комплекс промышленной архитектуры – пивоварни Карла Шульца – признан объектом культурного наследия Киева. Об этом сообщили в КГГА.

«В настоящее время я подписала приказ о занесении Пивоваренного завода семьи Шульц ... в Перечень объектов культурного наследия Киева. Кроме того, теперь историческое здание имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Наша работа идет ради спасения самобытных памятников, имеющих особую ценность. Сохраним нашу историю», – сообщила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

По ее словам, построенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

В феврале 2023 года пивоварню Карла Шульца начали разбирать строители. Однако противоправные действия тогда остановила Киевская городская прокуратура. Ведь застройка должна происходить согласно правилам и согласованной документации, отметили в КГГА.

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