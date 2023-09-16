Пивоварні Карла Шульца в Києві визнали об’єктом культурної спадщини міста

В лютому 2023 року пивоварню почали розбирати будівельники, однак тоді втрутилася Київська міська прокуратура.

Унікальний комплекс промислової архітектури – пивоварні Карла Шульца – визнано об’єктом культурної спадщини Києва. Про це повідомили в КМДА.

«Наразі я підписала наказ щодо занесення Пивоварного заводу родини Шульц ... до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Окрім того, тепер історична будівля має статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Наша робота триває заради порятунку самобутніх пам’яток, що мають особливу цінність. Збережемо нашу історію», – повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

За її словами, зведена у 1860-1890 роках історична будівля на Деміївці опинилась під загрозою знищення.

В лютому 2023 року пивоварню Карла Шульца почали розбирати будівельники. Однак протиправні дії тоді зупинила Київська міська прокуратура. Адже забудова має відбуватися згідно з правилами та погодженою документацією, зазначили у КМДА.

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