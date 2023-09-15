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Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Как подготовиться к возможным отключениям света: советы

23:02, 15 сентября 2023
Важно запастись фонариками, свечами и спичками, светодиодными лампами и павербанками.
Как подготовиться к возможным отключениям света: советы
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В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Потому как энергетики, так и обычные украинцы должны быть готовы к отключениям света.

Отмечается, что к отопительному сезону ДТЭК отремонтировала 14 энергоблоков ТЭС, запустила 15 новых угольных лав, проверила 12 тысяч километров энерголиний и более 3700 подстанций и распределительных пунктов, а также отремонтировала 123 подстанции.

Гражданам советуют позаботиться об освещении и связи и запастись:

  • фонариками на батарейках;
  • свечами и спичками;
  • запасными батарейками;
  • радиоприемниками на батарейках;
  • светодиодными лампами;
  • повербанками.

Также следует подготовить теплую одежду, термобелье, термосы, горелку, запас технической и питьевой воды, пищу, которую не нужно готовить.

 
 
 
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Публикация от ДТЕК (@dtek.ua)

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