Как подготовиться к возможным отключениям света: советы

В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Потому как энергетики, так и обычные украинцы должны быть готовы к отключениям света.
Отмечается, что к отопительному сезону ДТЭК отремонтировала 14 энергоблоков ТЭС, запустила 15 новых угольных лав, проверила 12 тысяч километров энерголиний и более 3700 подстанций и распределительных пунктов, а также отремонтировала 123 подстанции.
Гражданам советуют позаботиться об освещении и связи и запастись:
- фонариками на батарейках;
- свечами и спичками;
- запасными батарейками;
- радиоприемниками на батарейках;
- светодиодными лампами;
- повербанками.
Также следует подготовить теплую одежду, термобелье, термосы, горелку, запас технической и питьевой воды, пищу, которую не нужно готовить.
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