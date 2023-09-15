Как подготовиться к возможным отключениям света: советы

Важно запастись фонариками, свечами и спичками, светодиодными лампами и павербанками.

В ДТЭК не исключают, что российская армия осенью и зимой будет обстреливать энергетическую систему Украины. Потому как энергетики, так и обычные украинцы должны быть готовы к отключениям света.

Отмечается, что к отопительному сезону ДТЭК отремонтировала 14 энергоблоков ТЭС, запустила 15 новых угольных лав, проверила 12 тысяч километров энерголиний и более 3700 подстанций и распределительных пунктов, а также отремонтировала 123 подстанции.

Гражданам советуют позаботиться об освещении и связи и запастись:

фонариками на батарейках;

свечами и спичками;

запасными батарейками;

радиоприемниками на батарейках;

светодиодными лампами;

повербанками.

Также следует подготовить теплую одежду, термобелье, термосы, горелку, запас технической и питьевой воды, пищу, которую не нужно готовить.

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