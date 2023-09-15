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Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

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  1. В Україні

Як підготуватися до можливих відключень світла: поради

23:02, 15 вересня 2023
Важливо запастися ліхтариками, свічками та сірниками, світлодіодними лампами і павербанками.
Як підготуватися до можливих відключень світла: поради
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У ДТЕК не виключають, що російська армія восени та взимку буде обстрілювати енергетичну систему України. Тому як енергетики, так і звичайні українці повинні бути готовими до відключень світла.

Зазначається, що до опалювального сезону ДТЕК відремонтувала 14 енергоблоків ТЕС, запустила 15 нових вугільних лав, перевірила 12 тисяч кілометрів енерголіній та понад 3700 підстанцій та розподільчих пунктів, а також відремонтувала 123 підстанції.

Громадянам радять подбати про освітлення та зв'язок і запастися:

  • ліхтариками на батарейках;
  • свічками та сірниками;
  • запасними батарейками;
  • радіоприймачами на батарейках;
  • світлодіодними лампами;
  • павербанками.

Також варто підготувати теплий одяг, термобілизну, термоси, пальник, запас технічної та питної води, їжу, яку не потрібно готувати.

 
 
 
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Публикация от ДТЕК (@dtek.ua)

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