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  1. В Україні

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг, — ООН

22:41, 15 вересня 2023
Зазначається, що близько 700 тисяч людей користувалися водою з Каховського водосховища
В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг, — ООН
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Близько 11 мільйонів людей в Україні мають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг. Про це заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, починаючи з лютого минулого року, доступ до питної води в Україні погіршився.

"Близько 700 тисяч осіб були забезпечені водою з Каховського водосховища. Ці люди перебувають у групі ризику. У деяких уже немає води. Але загалом приблизно 11 мільйонів людей у всій країні наразі відчувають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг. Це величезна цифра, величезна проблема", – зазначив Абреу.

Як повідомили в ООН, їх доступ до лівого берега Дніпра, як і раніше, майже неможливий.

"У перші дні після руйнування ми справді мали зв’язок з іншою стороною, ми зв’язувалися з громадами і трохи розуміли рівень потреб. Але ми не можемо поїхати і перевірити, ми не можемо побачити ситуацію. І, що гірше, ми не могли перетнути річку і допомогти людям. А кількість ударів по Херсону після листопада тільки зросла, й продовжує зростати. Ми не вважаємо, що на іншому березі річки Дніпро ситуація може відрізнятися", – пояснив речник.

Він заявив, що ООН регулярно надсилає повідомлення рф для надання доступу для відправлення команд на лівий берег Херсонщини. Однак переговори щодо цього не надто успішні.

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