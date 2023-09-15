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Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка

21:45, 15 вересня 2023
Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ імені Івана Франка.
Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка
Джерело фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно став частиною академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Під час урочистого засідання Вченої ради університету Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ імені Івана Франка.

Борис Джонсон прочитав для академічної спільноти традиційну інавгураційну лекцію.

Він наголосив, що Україна провадить цивілізаційну боротьбу за свободу та цінності всього вільного світу, а також подякував за добрі слова про Велику Британію та її внесок у майбутню перемогу України.

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