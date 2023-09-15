Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка

Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ імені Івана Франка.

Джерело фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно став частиною академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Під час урочистого засідання Вченої ради університету Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ імені Івана Франка.

Борис Джонсон прочитав для академічної спільноти традиційну інавгураційну лекцію.

Він наголосив, що Україна провадить цивілізаційну боротьбу за свободу та цінності всього вільного світу, а також подякував за добрі слова про Велику Британію та її внесок у майбутню перемогу України.

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