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  1. В Україні

В Україні зміняться правила в іспитах для водіїв мопедів та легковиків: подробиці

16:22, 15 вересня 2023
Іспит для водіїв категорій A1, А та В1 здійснюватися виключно на майданчиках для навчання з початкового керування.
В Україні зміняться правила в іспитах для водіїв мопедів та легковиків: подробиці
Джерело фото: freepik
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Уряд України прийняв рішення щодо внесення змін до двох постанов КМУ, які регулюють питання видачі водійських посвідчень та державної реєстрації автотранспорту. Ці зміни мають на меті покращити процес навчання майбутніх водіїв та спростити доступ до послуг для всіх громадян. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».

Згідно зі змінами, тепер проведення практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 буде здійснюватися виключно на майданчиках для навчання з початкового керування. Водії, які прагнуть отримати категорію В, зможуть проходити іспит в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальними сервісними центрами МВС.

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