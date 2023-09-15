В Украине изменятся правила в экзаменах для водителей мопедов и легковушек: подробности

Экзамен для водителей категорий A1, А и В1 осуществляться исключительно на площадках для обучения по начальному вождению.

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Правительство Украины приняло решение о внесении изменений в два постановления КМУ, которые регулируют вопросы выдачи водительских удостоверений и государственной регистрации автотранспорта. Эти изменения имеют целью улучшить процесс обучения будущих водителей и упростить доступ к услугам для всех граждан. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, внесены изменения в постановления КМУ от 08.05.1993 №340 «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Согласно изменениям, теперь проведение практического экзамена для получения права управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 будет осуществляться исключительно на площадках для обучения по начальному управлению. Водители, которые стремятся получить категорию В, смогут проходить экзамен в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальными сервисными центрами МВД.

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