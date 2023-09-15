Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября 2023 года обнародовала график возобновленного квалификационного оценивания судей.

Согласно графику, квалификационное оценивание судей будет возобновлено ​​16 октября 2023 года.

В первом списке – 57 судей местных судов из разных областей. Также есть одна судья Донецкого апелляционного суда.

Среди судей, которые будут завершать оценивание, немало известных судей, в том числе из районных судов Киева.

Указанная группа судей будет проходить квалификационное оценивание судей с 16 по 31 октября.

Со списком судей можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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