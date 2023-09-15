Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября 2023 года обнародовала график возобновленного квалификационного оценивания судей.
Согласно графику, квалификационное оценивание судей будет возобновлено 16 октября 2023 года.
В первом списке – 57 судей местных судов из разных областей. Также есть одна судья Донецкого апелляционного суда.
Среди судей, которые будут завершать оценивание, немало известных судей, в том числе из районных судов Киева.
Указанная группа судей будет проходить квалификационное оценивание судей с 16 по 31 октября.
Со списком судей можно ознакомиться ниже:
Автор: Вячеслав Хрипун
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