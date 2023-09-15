На Киевщине будут судить тренера за развратные действия в отношении школьницы

Мужчина был тренером 11-летней девочки.

Фото: Freepik

В Киевской области будут судить тренера, который приставал к ребенку. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту совершения развратных действий в отношении школьницы.

Установлено, что мужчина был тренером 11-летней девочки. Пользуясь доверием родителей к нему, летом текущего года неоднократно приглашал девочку провести время у озера. Во время отдыха он совершал развратные действия в отношении нее.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Ранее мы писали, что в Киеве до 10 лет лишения свободы судили мужчину, совершившего развратные действия в отношении малолетней девочки.

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