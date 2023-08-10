Напал на 8-летнюю школьницу в туалете: в Киеве судили педофила

В Киеве к 10 годам лишения свободы судили мужчину, совершившего развратные действия в отношении малолетней девочки.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

К 10 годам лишения свободы судили мужчину, который в парике и женском наряде напал на 8-летнюю девочку в школьном туалете в Киеве, – сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура доказала в суде, что в сентябре 2021 года обвиняемый, надев парик и женский наряд, проник в уборную одной из школ в Деснянском районе столицы. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, мужчина совершил развратные действия в отношении 8-летней школьницы.

Вскоре 49-летнего злоумышленника задержали. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

После внесения залога мужчина скрывался от правоохранителей, из-за чего был объявлен в розыск.

Находясь на территории Львовской области, мужчина продолжил совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Собственно, был задержан правоохранителями сразу после очередного преступления.

Местный суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

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