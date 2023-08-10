Напав на 8-річну школярку в туалеті: у Києві судили педофіла

До 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на 8-річну дівчинку у шкільному туалеті в Києві, – повідомляє Київська міська прокуратура.
Прокуратура довела в суді, що у вересні 2021 року обвинувачений, вдягнувши перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчинив розпусні дії відносно 8-річної школярки.
Невдовзі 49-річного зловмисника затримали. Раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.
Після внесення застави чоловік переховувався від правоохоронців, через що був оголошений в розшук.
Перебуваючи на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Власне, був затриманий правоохоронцями одразу після чергового злочину.
Місцевий суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Суд за сукупністю злочинів призначив остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.
До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.
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