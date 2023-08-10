Напав на 8-річну школярку в туалеті: у Києві судили педофіла

У Києві до 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дівчинки.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

До 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на 8-річну дівчинку у шкільному туалеті в Києві, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура довела в суді, що у вересні 2021 року обвинувачений, вдягнувши перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчинив розпусні дії відносно 8-річної школярки.

Невдовзі 49-річного зловмисника затримали. Раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.

Після внесення застави чоловік переховувався від правоохоронців, через що був оголошений в розшук.

Перебуваючи на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Власне, був затриманий правоохоронцями одразу після чергового злочину.

Місцевий суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Суд за сукупністю злочинів призначив остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

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