Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

  1. В Україні

Напав на 8-річну школярку в туалеті: у Києві судили педофіла

20:59, 10 серпня 2023
У Києві до 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дівчинки.
Напав на 8-річну школярку в туалеті: у Києві судили педофіла
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

До 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на 8-річну дівчинку у шкільному туалеті в Києві, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура довела в суді, що у вересні 2021 року обвинувачений, вдягнувши перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчинив розпусні дії відносно 8-річної школярки.

Невдовзі 49-річного зловмисника затримали. Раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.

Після внесення застави чоловік переховувався від правоохоронців, через що був оголошений в розшук.

Перебуваючи на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Власне, був затриманий правоохоронцями одразу після чергового злочину.

Місцевий суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Суд за сукупністю злочинів призначив остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси