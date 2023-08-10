Ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині: показали фото наслідків прильоту

На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: СБУ

Як ми писали, вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. Внаслідок чого бцла зруйнована нафтобаза у Дубенському районі. Фото наслідків обстрілу опублікувала прокуратура.

Зазначається, що ворог застосував безпілотники Герань-2. В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Обійшлося без жертв.

За фактом порушення законів і звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

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