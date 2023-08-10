Вражеские дроны разрушили нефтебазу в Ровенской области: показали фото последствий прилета

К счастью, обошлось без жертв.

Фото: СБУ

Как мы писали, ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. В результате чего была разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Фото последствий обстрелов опубликовала прокуратура.

Отмечается, что враг применил беспилотники Герань-2. В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар. Обошлось без жертв.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

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