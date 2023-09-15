На Київщині судитимуть тренера за розпусні дії щодо школярки

Чоловік був тренером 11-річної дівчинки.

Фото: Freepik

На Київщині судитимуть тренера, який чіплявся до дитини. Про це повідомляє прокуратура Київщини.

Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом вчинення розпусних дій щодо школярки.

Встановлено, що чоловік був тренером 11-річної дівчинки. Користуючись довірою батьків до нього, влітку поточного року він неодноразово запрошував дитину провести дозвілля біля озера. Під час відпочинку він вчиняв розпусні дії відносно неї.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.

Раніше ми писали, що у Києві до 10 років позбавлення волі судили чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дівчинки.

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