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У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

  1. В Україні

Новації у проєкті бюджету на 2024 рік, ухваленому Урядом – Шмигаль розкрив деталі

16:03, 15 вересня 2023
За словами Шмигаля, цього року індексація пенсій пройде за новим принципом.
Новації у проєкті бюджету на 2024 рік, ухваленому Урядом – Шмигаль розкрив деталі
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Як ми розповідали, Уряд ухвалив проєкт Бюджету на 2024 та передав його на голосування до Парламенту.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, є чимало новацій для стимулювання економіки та трансформації нашої країни.

Серед іншого:

  • Нові програми підтримки бізнесу. Передбачено фінансування, зокрема, для підтримки українських товарів і послуг, комплексних інвестиційних проєктів та індустріальних парків, гуманітарного розмінування, а також для компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва.
  • Реформа оплати праці держслужбовців. Запроваджено грейдову систему, яка вносить справедливий і прозорий підхід у нарахуванні зарплат чиновників. Це важливий елемент євроінтеграційних прагнень.
  • Новий принцип перерозподілу податку на доходи фізичних осіб. Військовий ПДФО пропонується спрямовувати на розвиток ВПК. Це дозволить залучити додаткові майже 120 млрд грн на закупівлі дронів й виробництво озброєння.
  • Пенсійна система. Починається реалізація комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, буде впроваджено коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.
  • Новий підхід до гуманітарного розмінування земель. На цю програму виділяється тільки з бюджету 2 млрд грн. Уряд також працює над механізмом компенсації аграріям, які будуть здійснювати гуманітарне розмінування власним коштом.

Як ми писали, в проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Також видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком.

Крім того, стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

До того ж, ми розповідали, що схвалений Кабміном проект Державного бюджету передбачає, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється за новими правилами, на основі класифікації посад. Тобто, бюджет пов’язаний з тими підходами, які закладені у законопроекті 8222.

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