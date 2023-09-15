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  1. В Україні

Уряд затвердив програму безкоштовного професійно-технічного навчання учасників бойових дій

17:22, 15 вересня 2023
Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть безкоштовного проходити професійну підготовку, перепідготовку та підвищувати професійну кваліфікацію.
Уряд затвердив програму безкоштовного професійно-технічного навчання учасників бойових дій
Джерело фото: zsu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України під час засідання 15 вересня затвердив Порядок реалізації експериментального проекту з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості. Про це повідомляє Урядовий портал.

«В умовах повномасштабної війни одним із найважливіших завдань держави є захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку було отримано внаслідок війни. Крім надання соціальних гарантій, цим категоріям українців, ми маємо максимально сприяти їхній адаптації та переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Тому прийняте Урядом рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни», – пояснила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Згідно з цим Порядком, учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, матимуть можливість проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку, або підвищувати свою професійну кваліфікацію. Вони зможуть самі обирати професії або програми підвищення кваліфікації з переліку, який буде сформовано Державним центром зайнятості і розміщено на його веб-сайті. Там же буде представлена і інформація про початок та тривалість кожної програми.

Також здобувачі освіти зможуть самостійно обирати місця професійного навчання із списку навчальних закладів, який також буде опублікований на веб-сайті ДЦЗ.

Фінансування професійного навчання та пов'язаних витрат під час реалізації цього проекту буде проводитися за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Координацію експериментального проекту взяли на себе Мінекономіки та Державний центр зайнятості.

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