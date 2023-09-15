Правительство утвердило программу бесплатного профессионально-технического обучения участников боевых действий

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, смогут бесплатного проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышать профессиональную квалификацию.

Источник фото: zsu.gov.ua

Кабинет Министров Украины во время заседания 15 сентября утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по организации обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости. Об этом сообщает Правительственный портал.

«В условиях полномасштабной войны одной из важнейших задач государства является защита участников боевых действий и лиц с инвалидностью, которая была получена в результате войны. Кроме предоставления социальных гарантий, этим категориям украинцев, мы должны максимально способствовать их адаптации и переходу от военной карьеры к гражданской жизни. Поэтому принятое Правительством решение направлено на повышение конкурентоспособности на рынке труда, а также будет способствовать дальнейшему трудоустройству именно ветеранов и лиц с инвалидностью, которую они получили во время войны», – пояснила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Согласно этому Порядку, участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной в результате войны, смогут проходить как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку, или повышать свою профессиональную квалификацию. Они смогут сами выбирать профессии или программы повышения квалификации из перечня, который будет сформирован Государственным центром занятости и размещен на его веб-сайте. Там же будет представлена и информация о начале и продолжительности каждой программы.

Также соискатели образования смогут самостоятельно выбирать места профессионального обучения из списка учебных заведений, который также будет опубликован на веб-сайте ГЦЗ.

Финансирование профессионального обучения и связанных расходов при реализации этого проекта будет проводиться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Координацию экспериментального проекта взяли на себя Минэкономики и Государственный центр занятости.

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