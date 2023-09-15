Кабмин назначил социальные стипендии получателям профессионального образования из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей

Стипендии получат студенты среди детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, которые по результатам летнего семестрового контроля занимают более высокие позиции в рейтинге успеваемости.

Кабинет Министров принял распоряжение о назначении социальных стипендий Верховной Рады получателям профессионального предвысшего и высшего образования среди детей-сирот и детей из малообеспеченных семей с 1 сентября 2023 года на один календарный год.

МОН сообщает, что стипендии получат студенты из детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, которые по результатам летнего семестрового контроля занимают более высокие позиции в рейтинге успеваемости.

Принятое распоряжение обеспечит правовое основание для выплаты указанных стипендий 23 студентам. Этот шаг будет способствовать реализации государственной социальной и молодежной политики, направленной на создание наиболее благоприятных условий для повышения уровня жизни и материального поощрения студенческой молодежи.

Кандидатов на получение стипендии предлагали ученые советы высших учебных заведений.

Напомним, что Кабмин утвердил Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

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