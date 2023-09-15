Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 сентября 2023 года большинством голосов предложил председателю Верховной Рады снова поставить на голосование законопроект № 9483-2, который предусматривает проведение конкурса на должности дисциплинарных инспекторов в составе Высшего совета правосудия для рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

Об этом сообщил член Комитета, народный депутат Роман Бабий («Слуга народа»).

Дело в том, что во время голосования в сессионном зале возникла неразбериха со сроком полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов. В состав указанной Комиссии, как известно, должны входить иностранные (международные) эксперты.

Во время голосования за одну из поправок народные депутаты поддержали предложение увеличить срок полномочий первого состава конкурсной комиссии с участием иностранцев с 7 до 5 лет.

Однако, как оказалось впоследствии, в тексте законопроекта, но в другом абзаце, осталась норма именно о 7 годах полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов.

Следовательно, в тексте законопроекта возникла несогласованность.

Комитет Верховной Рады, в связи с этим, отметил, что на повторное голосование и подтверждение в сессионном зале, должно быть вынесено именно предложение о 7 годах полномочий первого состава Конкурсной комиссии.

Напомним, что законопроект № 9483-2 от 25 июля 2023 года (инициаторы – народные депутаты фракции «Слуга народа») был принят парламентом во втором чтении 6 сентября. Закон предусматривает создание Конкурсной комиссии в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в последние три года оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Еще три члена Конкурсной комиссии могут представлять украинское юридическое сообщество.

Само автономное подразделение дисциплинарных инспекторов должно готовить предварительные выводы о наличии в действиях судей дисциплинарного проступка.

Также, отметим, что закон 9483-2 до сих пор не подписан председателем Верховной Рады.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.