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Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

15:29, 15 сентября 2023
Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.
Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 сентября 2023 года большинством голосов предложил председателю Верховной Рады снова поставить на голосование законопроект № 9483-2, который предусматривает проведение конкурса на должности дисциплинарных инспекторов в составе Высшего совета правосудия для рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей. 

Об этом сообщил член Комитета, народный депутат Роман Бабий («Слуга народа»).

Дело в том, что во время голосования в сессионном зале возникла неразбериха со сроком полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов. В состав указанной Комиссии, как известно, должны входить иностранные (международные) эксперты.

Во время голосования за одну из поправок народные депутаты поддержали предложение увеличить срок полномочий первого состава конкурсной комиссии с участием иностранцев с 7 до 5 лет.

Однако, как оказалось впоследствии, в тексте законопроекта, но в другом абзаце, осталась норма именно о 7 годах полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов. 

Следовательно, в тексте законопроекта возникла несогласованность. 

Комитет Верховной Рады, в связи с этим, отметил, что на повторное голосование и подтверждение в сессионном зале, должно быть вынесено именно предложение о 7 годах полномочий первого состава Конкурсной комиссии. 

Напомним, что законопроект № 9483-2 от 25 июля 2023 года (инициаторы – народные депутаты фракции «Слуга народа») был принят парламентом во втором чтении 6 сентября. Закон предусматривает создание Конкурсной комиссии в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в последние три года оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Еще три члена Конкурсной комиссии могут представлять украинское юридическое сообщество. 

Само автономное подразделение дисциплинарных инспекторов должно готовить предварительные выводы о наличии в действиях судей дисциплинарного проступка.

Также, отметим, что закон 9483-2 до сих пор не подписан председателем Верховной Рады.

Автор: Вячеслав Хрипун

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