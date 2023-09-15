Правительство согласовало ликвидацию двух институтов рыбного хозяйства: подробности

На их базе образуют новое государственное научное учреждение.

Фото: КМУ

Кабинет Министров согласовал предложение о ликвидации ГП «Института рыбного хозяйства и экологии моря» и «Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» и образования на базе их имущества нового государственного научного учреждения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по ликвидации государственного предприятия «Институт рыбного хозяйства и экологии моря» и «Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» и образования на базе их имущества государственного научного учреждения «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии» с отнесением его к сфере управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины», - сообщил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.