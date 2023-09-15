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Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

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В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

  1. В Украине

Правительство согласовало ликвидацию двух институтов рыбного хозяйства: подробности

17:03, 15 сентября 2023
На их базе образуют новое государственное научное учреждение.
Правительство согласовало ликвидацию двух институтов рыбного хозяйства: подробности
Фото: КМУ
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Кабинет Министров  согласовал предложение о ликвидации ГП «Института рыбного хозяйства и экологии моря» и «Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» и образования на базе их имущества нового государственного научного учреждения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано предложение Министерства аграрной политики и продовольствия по ликвидации государственного предприятия «Институт рыбного хозяйства и экологии моря» и «Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии» и образования на базе их имущества государственного научного учреждения «Институт рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии» с отнесением его к сфере управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины», - сообщил он.

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